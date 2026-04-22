Österreich gegen die internationale Elite: Kitzbühel freut sich auf ein Golfduell mit Strahlkraft

Fünf Wochen vor dem ersten Abschlag der Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel Tirol schärft sich das sportliche Profil von Österreichs größtem Golfturnier immer mehr.

Wenn die DP World Tour Ende Mai am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith Station macht, dann wartet auf die Fans nicht nur ein internationales Spitzenevent in alpiner Kulisse, sondern auch ein reizvoller sportlicher Vergleich: Österreichs beste und bekannteste Spieler treffen in Kitzbühel auf ein starkes, internationales Feld mit Profis aus zahlreichen Golfnationen. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich Sepp Straka. Österreichs bester Golfer, PGA-Tour-Star und Ryder-Cup-Spieler wird in Kitzbühel jenes Heimspiel geben, auf das die heimischen Fans lange gewartet haben. Allein seine Teilnahme hebt das Turnier auf ein neues Niveau. Straka ist das sportliche Aushängeschild des Landes und der Name, der dem Event weit über Österreich hinaus Aufmerksamkeit verschafft. Sein Auftritt macht die Austrian Alpine Open zu einem der ganz großen heimischen Sporthöhepunkte des Frühsommers.

Hochkarätiges Feld

Doch hinter Straka formiert sich ein österreichisches Aufgebot, das dem Turnier zusätzliche Spannung verleiht. Mit Maximilian Steinlechner steht ein Tiroler im Fokus, der in seiner ersten Saison auf der DP World Tour bereits starke Leistungen zeigt und sich auf höchstem Niveau bemerkbar macht. Vor eigenem Publikum kann der 26-Jährige beweisen, dass er das Potenzial hat, sich dauerhaft auf der großen Tour zu etablieren. Mit Bernd Wiesberger ist zudem einer der prägenden österreichischen Golfer der vergangenen Jahre mit dabei. Der achtfache DP-World-Tour-Sieger liegt im aktuellen Ranking sogar knapp vor Steinlechner und steht seit Jahren für heimisches Spitzengolf.

© Kitzbühel Tourismus

Dazu kommen weitere heimische Namen, die dem Turnier aus österreichischer Sicht zusätzliche Tiefe geben. Timon Baltl hat sich über den Audi Circuit eine Wildcard für das Turnier gesichert und wird die Chance nützen wollen, sich vor heimischem Publikum auf großer Bühne zu präsentieren. Lukas Nemecz hat heuer bereits bewiesen, dass er auf DP-World-Tour-Niveau konkurrenzfähig auftreten kann. Mit Lukas Boandl wird darüber hinaus auch ein aufstrebender österreichischer Amateur im Feld stehen, der zeigen kann, welches Potenzial im heimischen Golfsport nachkommt. Genau diese Mischung macht den Reiz aus österreichischer Sicht so spannend. Der Superstar, Spitzenspieler und einige Hoffnungsträger in starker Form.

Treffpunkt der Golfwelt

Demgegenüber steht eine internationale Konkurrenz, die eindrucksvoll zeigt, wie hochkarätig und breit das Feld der Austrian Alpine Open 2026 besetzt ist. Aus Deutschland reist ein starkes Aufgebot an: Titelverteidiger Nicolai von Dellingshausen, Marcel Siem, Marcel Schneider und Freddy Schott, der heuer schon ein DP-World-Tour-Turnier gewonnen hat. Dazu kommt eine Reihe weiterer Namen, die dem Feld zusätzliche internationale Klasse verleihen: Aus Spanien kommt mit Rafael Cabrera-Bello ein ehemaliger Ryder-Cup-Spieler und mehrfacher Tour-Sieger nach Kitzbühel. Der Spanier zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern im europäischen Golfsport. Casey Jarvis aus Südafrika gilt als einer der spannendsten jungen Spieler seiner Generation. Daniel Hillier aus Neuseeland bringt ebenso internationales Niveau nach Tirol wie Antoine Rozner aus Frankreich, Matthew Jordan aus England und John Catlin aus den USA. Schon dieser Querschnitt zeigt, wie vielfältig und hochklassig das Teilnehmerfeld besetzt ist: Kitzbühel wird Ende Mai zum Treffpunkt der Golfwelt.

Bei den Austrian Alpine Open schlagen heuer sowohl bekannte Namen und bewährte Stars als auch Spieler ab, die sich Schritt für Schritt in Richtung Weltklasse entwickeln. Die österreichischen Spieler messen sich vor heimischem Publikum mit erfahrenen Topspielern und mit den kommenden Gesichtern des Weltgolfs. So wird Kitzbühel zum Leistungsvergleich zwischen Österreichs Aushängeschildern und der internationalen Elite – in außergewöhnlicher heimischer Kulisse. Das darf kein Tiroler verpassen. Jetzt Tickets sichern!