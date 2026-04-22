Duo „BlöZinger“ zeigt großes Kino ohne Leinwand in der Kellerei Reutte

Das preisgekrönte Kabarett-Duo „BlöZinger“ gastiert am Samstag, 25. April, in Reutte. Mit wenigen Requisiten inszenieren die Großmeister des KopfKinoKabaretts dabei einen Live-Film, der die Lachmuskeln der Zuschauer zu Höchstleistungen animiert.

Reutte – Großes Kino, keine Leinwand – das gibt’s nur bei BlöZinger. Robert Blöchl und Roland Penzinger gelten als Erfinder des KopfKinoKabaretts. Sie spielen einen Film live auf der Bühne – mit einem Minimum an Requisiten, und einem Maximum an Ideen.

Mit schauspielerischer Raffinesse und einer großen Portion „Schmäh“ erwecken BlöZinger ihre skurrilen Bühnenfiguren zum Leben, wechseln blitzschnell die Rollen und bringen jeden Charakter auf den Punkt. Dem Publikum bleibt gar keine andere Wahl, als sich in den geistreich-vergnüglichen Kosmos ziehen zu lassen.

Blöchl und Penzinger treten seit 2004 als Duo BlöZinger auf. Ihre KopfKinoKabarett-Programme erhielten mehrere Auszeichnungen. Dazu gehören der Deutsche Kleinkunstpreis und zwei österreichische Kabarettpreise. 2024 ehrt sie der Leipziger Löwenzahn. Dieser Preis kommt vom Humor- und Satire-Festival „Leipziger Lachmesse“.

In Reutte treten sie mit ihrem Programm „ERiCH“, einer Gangster-Saga, auf. Zwei ungleiche Brüder treffen sich auf der Beerdigung des Familienoberhaupts. Es ist ihr erstes Wiedersehen nach Jahren. Viel ist in der Zwischenzeit passiert. Die Beerdigung nimmt jedoch einen absurden Verlauf. Es gibt Schießereien, eine Verfolgungsjagd in einem Auto, das nur noch von Kaugummis zusammengehalten wird, sowie eine Tante, die am Sozial-Tourette-Syndrom leidet und ihren Lach-Yoga-Guru im Schlepptau hat. BlöZinger nehmen das Publikum mit auf eine spannende Reise durch die Gedankenwelt, auf einen Roadmovie durch den Kopf.