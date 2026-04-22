Freiwilligenwoche 2026: Diese Projekte laden im Bezirk Reutte zum Mitmachen ein

Die Freiwilligenwoche läuft noch bis 28. April in ganz Tirol. Mit über 160 Projekten erwartet Engagierte eine große Auswahl. Auch im Bezirk Reutte laden zahlreiche Aktionen noch bis 25. April zum Teilnehmen ein.

Reutte – Zur Förderung, Stärkung und Wertschätzung des Ehrenamts wurde das Jahr 2026 vom Land Tirol zum Jahr des Ehrenamts erklärt. Mehr als die Hälfte der Tiroler Bevölkerung engagiert sich freiwillig – vom Einsatz in der Musikkapelle bis zum Besuchsdienst im Seniorenheim.

Bei der Freiwilligenwoche, die gerade angelaufen ist und landesweit noch bis 28. April dauert, haben Interessierte die Möglichkeit, Projekte kennenzulernen, Einblicke in die Arbeit von Vereinen und Organisationen zu erhalten und selbst aktiv zu werden.

Auch die Freiwilligenkoordination und Projektleitung Gemeinwohl der Regionalentwicklung Außerfern unter der Leitung von Evi Keller, hat wieder einige Aktionen organisiert. Am Programm stehen:

📚 22. April: Buch-Talk

Treffpunkt: 15 Uhr in der Stadtbibliothek Reutte, bis 17 Uhr Buchvorstellung und Diskussion.

💬 22. April: Workshop „Weg(e) aus der Einsamkeit“

Treffpunkt: 16 Uhr im Gemeindeamt Lechaschau, Workshop mit Referentin Caroline Oswald. Der Workshop gibt praxisnahe Impulse, um Einsamkeit besser zu verstehen und aktiv entgegenzuwirken.

🌍 23. April: Sozialer Rundgang

Treffpunkt: 14 Uhr am Zeillerplatz in Reutte; Einblick in vier Einrichtungen: Frauen aus aller Welt, Caritas Lerncafé, Weltladen und Sozialmarkt Paulusladen Reutte. Thema: Lerne die Sozialeinrichtungen kennen. Dauer: 2 Stunden.

🧇 24. April: Süßer Nachmittag

Treffpunkt: 14.30 Uhr im Seniorenzentrum Haus zum Guten Hirten in Reutte. Die Jugendrotkreuzgruppe des Gymnasiums Reutte backt Waffeln und gibt Einblick in ihre vielfältige Freiwilligentätigkeit. Dauer: bis circa 16 Uhr.

📖 24. April: Offene Bücherei

Treffpunkt: 14 Uhr in der Bücherei Grän. Seit einem Jahr ist die neue Bücherei Grän ein Ort zum Lesen, Entdecken und Begegnen. Zu diesem Jubiläum lädt das Bücherei-Team herzlich ein und freut sich auf zahlreiche BesucherInnen.

🌏 24. April: Rund-um-die-Welt-Fest

Treffpunkt: 16 Uhr im Widum Wängle. Das Jungschar- und Ministranten-Team der Pfarren Wängle/Höfen und Lechaschau sorgt ab 16 Uhr für ein unterhaltsames Kinderprogramm; um 18 Uhr hält Manuela Erber-Telemaque einen Vortrag über ihre NGO „Zukunft für Tshumbe“. Beim Fest sammelt das Jungschar- und Ministranten-Team Spenden für den Bau eines Krankenhauses im Kongo.

🌿 25. April: Gemeinsam anpacken & Natur erleben