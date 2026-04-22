Abendshopping in Schwaz am 30. April

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Einkaufen bis 22 Uhr, Shows erleben und Kulinarik genießen in der Silberstadt am Vorabend zum Staatsfeiertag.

Die Silberstadt bittet wieder zum großen Einkaufsfest. Von 17 bis 22 Uhr laden verlängerte Öffnungszeiten, besondere Aktionen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zum Flanieren, Shoppen und Genießen ein.

Zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt und in den Stadtgalerien überraschen mit exklusiven Angeboten, Aktionen und besonderen Einkaufsmomenten. Highlights sind die Shows von „my shapes“, das Life Radio Quizduell, eine Schau vom Autohaus Schick sowie verschiedene Attraktionen verteilt in der Altstadt.

Livemusik von Laidback Acoustics und Brennholz Music garantiert für entspannte Klänge zwischen den Einkaufsstraßen, während Walking Acts und Stelzengeher für überraschende Begegnungen sorgen. Ein besonderes Spektakel verspricht zudem eine beeindruckende Feuershow, die den Abend mit funkelnden Momenten bereichert. Familien und Kinder dürfen sich auf zahlreiche Mitmachangebote freuen: eine Hüpfburg, Kreativstationen, Aktivspiele und eine Fotobox. Süße Highlights wie Zuckerwatte sorgen zusätzlich für leuchtende Kinderaugen.

Auch kulinarisch zeigt sich die Silberstadt von ihrer genussvollen Seite. Streetfood, regionale Genussstände, erfrischende Drinks und Cocktails sowie die gemütlichen Gastgärten der Innenstadt laden dazu ein, den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Als besonderes Extra ist auch der Schwazer Bauernmarkt vertreten und baut seine Stände ausnahmsweise am Abend auf.

Ein Publikumsmagnet ist auch der Handwerksmarkt mit über 30 regionalen Aussteller:innen und liebevoll gefertigten Unikaten und kreativen Produkten.

In den Stadtgalerien Schwaz warten ebenfalls zahlreiche Specials. Neben attraktiven Aktionen in den Shops sorgt „Casino on Tour“ für Spannung, während eine Fotobox und das Radio U1 Tirol Quiz mit Gewinnchance zusätzliche Unterhaltung bieten.

Weitere Informationen gibt‘s auch unter www.kaufinschwaz.at

33. Silbersommer auf den „Spuren der Natur“

Martin Schwarz-Lahnbach gestaltete das heurige Plakat. © Reinhard Hölzl

Von bekannten Formaten, wie Theaterdarbietungen und Poetry Slam bis hin zu neuen Ideen, wie volkstümlichen Konzerten oder Jugendprojekten, ist für jede:n etwas dabei und Kulturfans aller Altersklassen kommen beim Silbersommer von 27. Mai bis 4. Juli auf ihre Kosten. Dabei beschäftigen sich diverseste Kultursparten und -häuser mit den Themen Natur, Natürlichkeit und den Gemeinsamkeiten mit der Kunst. Silbersommer-Künstler und Gestalter des Plakats ist Martin Schwarz-Lahnbach, dessen Arbeiten in Schwaz allgegenwärtig sind und der so die Natur-Komponente des Festivals zum Leben erweckt. Das Programm zum Durchblättern auf www.schwaz.at

Vom Sportplatz zur Eventbühne

Bereits bei der EM 2024 wurde der Mehrzweckplatz Fan-Treff. © Stadtmarketing Schwaz

Der Mehrzweckplatz Schwaz-Ost ist einer der zentralen Veranstaltungsorte der Stadt im Sommer.

Auch heuer zeigen grandiose Events, welches Potenzial in diesem Standort steckt. Am 14. Juni lädt der Kiwanis Club Schwaz zum traditionellen Vatertagsfest.

Ein besonderes Highlight folgt am 22. Juni mit dem Public Viewing zur FIFA WM, wenn Österreich gegen Argentinien auf der großen Leinwand übertragen wird. Damit knüpft die Stadt an den großen Erfolg 2024 an, als der Mehrzweckplatz zur stimmungsvollen Fußballarena wurde. Auch heuer darf man sich wieder auf beste Atmosphäre, gemeinsames Mitfiebern und einen unvergesslichen Sommerabend freuen. Am 28. Juni folgt das 76. Bataillonsschützenfest.

Der Mehrzweckplatz steht für moderne Stadtentwicklung. Die hochwertige Überdachung und die flexiblen Nutzungsmöglichkeit machen ihn zum Ort, der Sport, Kultur und Gemeinschaft verbindet.

Radfahren, genießen und die Silberstadt entdecken

Schwaz ist der perfekte Zwischenstopp für alle, die mit dem Rad im Inntal unterwegs sind. © Stadtmarketing Schwaz

Ob entspannte Tour, sportliche Runde oder Ausflug in die Silberregion – abwechslungsreiche Radrouten warten.

Die historische Altstadt ist nur wenige Minuten vom Radweg entfernt und bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Energie zu tanken.

In den Gastgärten der Cafés, Restaurants und Bars lässt sich der Zwischenstopp besonders gut genießen. Ein Espresso, ein kühles Getränk oder ein entspanntes Mittagessen – mitten in der Innenstadt wird die Pause schnell zum kleinen Urlaubsmoment.