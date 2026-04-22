Unterhaus-Club vor Umbruch
Völs-Sportboss Saxl appelliert an Ehrgeiz: „Vielen jungen Kickern geht es nur um Kohle“
Daniel Saxl (r.) und Damir Djulic (l.) teilen sich beim Völser SV die sportliche Leitung. Wegen einem Umbruch wird den beiden nicht langweilig.
© Völser SV
Beim Fußball-Regionalligisten Völser SV bahnt sich ein größerer Umbruch an: Schlüsselspieler hören auf oder stehen vor einem Wechsel. Bei der intensiven Suche nach Neuzugängen stößt dem Sportlichen Leiter Daniel Saxl so einiges sauer auf.