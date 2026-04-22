Katze angeschossen: Polizei sucht nach Tierquäler in Tristach

Ein Fall von Tierquälerei beschäftigt die Polizei in Lienz: In Tristach hat ein bisher unbekannter Täter auf eine Katze geschossen und diese dabei schwer verletzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Lienz – Die Polizei in Lienz ermittelt in einem Fall von schwerer Tierquälerei und bittet deswegen nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wie nun bekannt wurde, hat ein bisher unbekannter Täter bereits am Freitag, dem 17. April, in Tristach auf eine Katze geschossen.

Der Vorfall ereignete sich laut Beamten zwischen 12 Uhr und 17 Uhr im Bereich der Lavanter Straße. Der Täter verwendete vermutlich ein Luftdruckgewehr und verletzte das Tier durch den Schuss schwer.