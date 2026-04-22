Lenkerin blieb unverletzt
Lkw stellte sich auf Inntalautobahn quer: A12 bei Telfs musste gesperrt werden
Der Lkw kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand, die A12 war somit blockiert.
© Daniel Liebl
Ein querstehender Sattelschlepper hat am Mittwochnachmittag für eine mehrstündige Totalsperre der Inntalautobahn in Fahrtrichtung Innsbruck gesorgt. Die Lenkerin hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, der Lkw drehte sich anschließend und blockierte die gesamte Fahrbahn. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.