Lkw stellte sich auf Inntalautobahn quer: A12 bei Telfs war über Stunden gesperrt

Ein querstehender Sattelschlepper hat am Mittwochnachmittag für eine mehrstündige Totalsperre der Inntalautobahn in Fahrtrichtung Kufstein gesorgt. Die Lenkerin hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, der Lkw drehte sich anschließend und blockierte die gesamte Fahrbahn. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.