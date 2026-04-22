Vernichtende Oppositionskritik

„Honeymoon ist vorbei“: „Neues Innsbruck“ sieht städtische Dreierkoalition bröckeln

Die GemeinderätInnen des „Neuen Innsbruck“ – v. l. Christine Oppitz-Plörer, Birgit Winkel, Markus Stoll und Franz Jirka – sehen bei der Dreierkoalition zunehmende „Orientierungslosigkeit“ und „Intransparenz“.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Ein Drittel der Gemeinderatsperiode in Innsbruck ist vorbei. Für die Oppositionsfraktion „Das Neue Innsbruck“ ist fraglich, ob die Koalition aus JA, Grünen und SPÖ die volle Periode halten wird. Sollte das Bündnis zerbrechen, sei man grundsätzlich gesprächsbereit, was Regierungsverantwortung angeht.

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