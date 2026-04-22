„Honeymoon ist vorbei“: „Neues Innsbruck“ sieht städtische Dreierkoalition bröckeln

Ein Drittel der Gemeinderatsperiode in Innsbruck ist vorbei. Für die Oppositionsfraktion „Das Neue Innsbruck“ ist fraglich, ob die Koalition aus JA, Grünen und SPÖ die volle Periode halten wird. Sollte das Bündnis zerbrechen, sei man grundsätzlich gesprächsbereit, was Regierungsverantwortung angeht.