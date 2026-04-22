Showdown der Weltelite: Trailrunning-Fest der Superlative

Die Eventwoche des adidas Innsbruck Alpine Trailrun Festival 2026 steht vor der Tür und mit ihr zahlreiche sportliche Highlights.

Die Veranstaltung findet heuer vom 29. April bis 2. Mai bereits zum elften Mal statt und zählt mit 8500 Teilnehmer:innen aus 82 Nationen zum teilnahmestärksten Sportevent Westösterreichs sowie zur drittgrößten Trailrunning-Veranstaltung Europas. Die zentrale Event-Location vor dem Tiroler Landestheater bietet – wie schon im Vorjahr – eine beeindruckende Kulisse mit Blick auf die umliegenden Berge. Insgesamt stehen 13 Bewerbe zur Auswahl, die vom Einsteigerlauf bis hin zum anspruchsvollen Ultratrail reichen.

Viertägiges Fest

Auch abseits der Strecken hat das Festival einiges zu bieten: Die Expo wurde auf 50 Aussteller erweitert und präsentiert die neuesten Produkte der Sport- und Outdoorszene. Insgesamt werden rund 60.000 Besucher:innen erwartet, die die besondere Festivalatmosphäre in der Innsbrucker Innenstadt genießen können.

Damit verspricht das IATF 2026 ein viertägiges Fest des Trailrunnings zu werden – geprägt von sportlichen Höchstleistungen, emotionalen Momenten und einer spektakulären Alpenkulisse. Ob Profi oder Zuschauer: Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

Volle Vorfreude am Start. © IATF

Neues Highlight: Trail Hunt

Das adidas Innsbruck Alpine Trailrun Festival (IATF) bringt 2026 mit TRAIL HUNT ein spektakuläres Verfolgungsrennen in die Stadt. Die weltbesten Trailathlet:innen kämpfen an zwei Tagen um insgesamt 30.000 Euro Preisgeld. Das Format beinhaltet ein Vertical Race am 30. April (7,4 km, 1330 Höhenmeter) und ein Trail Race am 1. Mai (25 km, 1700 Höhenmeter). Gestartet wird im Verfolgungsmodus auf Basis der Ergebnisse des Vortags – nur die Top 30 qualifizieren sich für das Finale. Mit dem Motto „Come to hunt – or be hunted!“ verspricht das Rennen maximale Spannung, Tempo und internationale Elite-Besetzung auf WM-erprobten Strecken der Nordkette.

Echte Rennathmosphäre

Entlang der Strecke erwartet die Zuschauer:innen bei Kilometer 20,8 auf der Hungerburg eine mitreißende Atmosphäre. Am Freitag, 1. Mai, wird die „Garmin Cheering Zone“ von 12.30 bis 13.30 Uhr zu einem zentralen Treffpunkt für Fans. Sobald die ersten Athlet:innen eintreffen, wird mit Getränken und Fan-Material für lautstarke Unterstützung gesorgt. Jede:r ist willkommen, die Rennatmosphäre hautnah mitzuerleben.

Eine weitere Möglichkeit, die zum Anfeuern bietet sich zwischen 10.15 und 11.15 Uhr am Höttinger Bild. Der Weg dorthin kann im Rahmen des „adidas IATF Shake Out Run“ der Laufwerkstatt zurückgelegt werden. Dieser startet um 8.30 Uhr am Haupteingang des Congress. Gemeinsam geht es von dort zum Höttinger Bild.

Weitere Informationen unter www.innsbruckalpine.at/festival/zeitplan/

© IATF

Event für die ganze Familie Mitlaufen, die Expo genießen – beim Kids Trail kommen auch die Kleinsten voll auf ihre Kosten. Am Freitag, 1. Mai, um 15 Uhr, steht der Vorplatz des Tiroler Landestheaters ganz im Zeichen des Nachwuchses. Beim Kids Trail sammeln Kinder von drei bis zehn Jahren auf einem kindgerecht gestalteten Parcours erste Trailrunning-Erfahrungen. Spielerisch werden Bewegung, Geschicklichkeit und Freude am Sport gefördert. Im Ziel warten eine Erfrischung und eine Medaille auf alle Teilnehmer:innen. Die Anmeldung ist am 29. und 30. April zu den Öffnungszeiten sowie am 1. Mai von 10 bis 14.30 Uhr am Infostand möglich. Ein Besuch lohnt sich – kommt vorbei und erlebt die Kids in voller Action!

Die spektakulären Rennen können live von zu Hause verfolgt werden. © IATF

Mit dem Live Center alle Rennen live verfolgen

Im Live-Center des adidas Innsbruck Alpine Trailrun Festival bleiben Fans jederzeit am Geschehen dran. Neben dem Livestream auf der Webseite unter www.innsbruckalpine.at bietet das Live-Tracking die Möglichkeit, Athlet:innen in Echtzeit auf der Strecke zu verfolgen. Mit der Live Trail App werden Zwischenzeiten hochgerechnet und aktuelle Positionen angezeigt. Wer die GPS-Freigabe der Athlet:innen nutzt, kann das Rennen sogar als „Dot-Watching“ live auf der Karte mitverfolgen.

LiveStream Zeiten:

• Donnerstag, 30. April: Vertical Race – Auftakt mit wichtigen Zeiten für den weiteren Verlauf

• Freitag, 1. Mai: Verfolgungsrennen entlang der Nordkette, mit Live-Positionen in Echtzeit