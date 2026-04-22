Ankündigungen ohne Plan
Lehrervertreter über Bildungsminister Wiederkehr: „Ihm geht es nur um Eigenmarketing“
Paul Kimberger ist oberster Pflichtschullehrervertreter und Christgewerkschafter. Die häufigen Ankündigungen des Bildungsministers sieht er kritisch.
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Der oberste Lehrergewerkschafter Paul Kimberger ist vom „Plan Zukunft“, den Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) am Dienstag vorgestellt hat, wenig beeindruckt. Er vermisst konkrete Konzepte und verweist im TT-Gespräch auf schon lange geplante Dinge, die man rasch umsetzen könnte.