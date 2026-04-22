Lehrervertreter über Bildungsminister Wiederkehr: „Ihm geht es nur um Eigenmarketing“

Der oberste Lehrergewerkschafter Paul Kimberger ist vom „Plan Zukunft“, den Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) am Dienstag vorgestellt hat, wenig beeindruckt. Er vermisst konkrete Konzepte und verweist im TT-Gespräch auf schon lange geplante Dinge, die man rasch umsetzen könnte.