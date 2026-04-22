Ski-Star Vonn kündigt Comeback an: „Ich werde es definitiv wieder tun“

Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen in Cortina will die 41-jährige US-Amerikanerin Lindsey Vonn schon bald wieder auf die Skipiste zurück.

Vail ‒ Lindsey Vonn will nach einer weiteren Operation im Herbst wieder zurück auf die Skipiste und ein Comeback geben. „Ob auf der Rennstrecke oder nicht, ich werde es definitiv wieder tun", sagte die 41-Jährige dem People-Magazin. Sie lässt sich somit eine Weltcup-Rückkehr offen. Vonn war bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Februar schwer gestürzt. Sie galt zu dem Zeitpunkt als Gold-Kandidatin.