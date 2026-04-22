Jenbacher Dekan: Vom kirchlichen Ehrenplatz ins Dunkel des Pfarrarchivs

Der Name von Dekan Josef Patscheider wurde diesen Mittwoch aus zwei Fenstern der Jenbacher Pfarrkirche entfernt. Während die Pfarre einen Gedenkort für von Missbrauch Betroffene bei den Kirchen-Arkaden errichten will, bietet die Diözese psychologische Hilfe für jene an, bei denen der Fall Patscheider alte Wunden aufreißt.