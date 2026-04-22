Aus Kirchenfenster entfernt

Jenbacher Dekan: Vom kirchlichen Ehrenplatz ins Dunkel des Pfarrarchivs

Am Mittwoch um 9.30 Uhr war der Name des Dekans auch aus dem zweiten Kirchenfenster entfernt.
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Angela Dähling

Von Angela Dähling

Der Name von Dekan Josef Patscheider wurde diesen Mittwoch aus zwei Fenstern der Jenbacher Pfarrkirche entfernt. Während die Pfarre einen Gedenkort für von Missbrauch Betroffene bei den Kirchen-Arkaden errichten will, bietet die Diözese psychologische Hilfe für jene an, bei denen der Fall Patscheider alte Wunden aufreißt.

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