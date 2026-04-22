Aus Kirchenfenster entfernt
Jenbacher Dekan: Vom kirchlichen Ehrenplatz ins Dunkel des Pfarrarchivs
Am Mittwoch um 9.30 Uhr war der Name des Dekans auch aus dem zweiten Kirchenfenster entfernt.
© Dähling
Der Name von Dekan Josef Patscheider wurde diesen Mittwoch aus zwei Fenstern der Jenbacher Pfarrkirche entfernt. Während die Pfarre einen Gedenkort für von Missbrauch Betroffene bei den Kirchen-Arkaden errichten will, bietet die Diözese psychologische Hilfe für jene an, bei denen der Fall Patscheider alte Wunden aufreißt.