Vom Bürojob zur Frau Rekrut: Melissa macht freiwillig Grundwehrdienst in Tirol

Melissa Mauerhofer hat das Büro gegen die Kaserne getauscht. Die 20-Jährige ist eine von zwei freiwilligen Grundwehrdienerinnen in Tirol. Bald geht es auch nach Wien, wo sie beim Eurovision Song Contest mit der ABC-Abwehrtruppe mit für die Sicherheit verantwortlich sein wird. Dass die Schwazerin Soldatin bleiben wird, ist für sie bereits fix.