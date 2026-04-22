Bundesheer lädt zum Girl‘s Day
Vom Bürojob zur Frau Rekrut: Melissa macht freiwillig Grundwehrdienst in Tirol
Melissa Mauerhofer im sogenannten „leichten“ Schutzanzug (links) der ABC-Abwehrtruppe in der Andreas-Hofer-Kaserne in Absam und bei einer der täglichen Übungen.
© Bundesheer/Dominik Rusch
Melissa Mauerhofer hat das Büro gegen die Kaserne getauscht. Die 20-Jährige ist eine von zwei freiwilligen Grundwehrdienerinnen in Tirol. Bald geht es auch nach Wien, wo sie beim Eurovision Song Contest mit der ABC-Abwehrtruppe mit für die Sicherheit verantwortlich sein wird. Dass die Schwazerin Soldatin bleiben wird, ist für sie bereits fix.