Tiroler verurteilt: Verkehrssünder redete sich in Bestechungsversuch

44-Jähriger montierte falsche Kennzeichen, um Maut zu sparen. Das kam nun bei Gericht teuer. Ausgerechnet beim Retourwechsel wurde er von Polizisten erwischt. Diese ließen sich nicht von einer korrekten Anzeige abbringen.

Innsbruck – Glück und Unglück können oft recht eng beieinander liegen. So war ein 44-Jähriger als Pickerl-Prüforgan vor Wochen wegen Amtsmissbrauchs am Landesgericht angeklagt. Laut einem Kfz-Gutachter hätte der Mechanikermeister schwere Mängel an einem Klein-Lkw erkennen müssen. Der Prozess musste vertagt werden.

Rückkehr aus Kroatien auf Abwegen

Mitsamt neuem Kfz-Gutachter ging es darauf mit Verteidiger Martin Harthaller erneut vor Richterin Heide Maria Paul. Inzwischen war jedoch von der Staatsanwaltschaft eine weitere Anklage gegen den Tiroler eingebracht worden: Sie lautete auf versuchte Bestimmung zum Amtsmissbrauch und Bestechung. Der Tiroler hatte letztes Jahr nämlich offensichtlich am falschen Ende gespart und auch noch gehörig Pech gehabt. So hatte er bei einem Kroatien-Urlaub auch noch die Wechselkennzeichen der Eltern im Kofferraum. Diese hatten wiederum eine Jahresvignette für Slowenien erworben.

Auf der Heimfahrt montierte der Tiroler darauf kurzerhand die Kennzeichen der Eltern am Pkw und fuhr kostenfrei in Richtung Staatsgrenze. Am Wurzenpass blieb der 44-Jährige dann gleich stehen, um die Tafeln wieder zu wechseln. Just in dem Moment, als er zwei verschiedene Tafeln in der Hand gehalten hatte, fuhren Polizisten vorbei – und trauten ihren Augen nicht.

Vignetten-Sünde aufgeflogen

Bei der Verkehrskontrolle gestand der 44-Jährige dann seine Vignetten-Sünde zu und wurde seitens der Polizisten über eine Anzeigenerstattung informiert. Eine solche wollte der Ertappte jedoch mit allen Mitteln verhindern. Einer der Polizisten als Zeuge: „Er hat immer wieder versucht, auf uns einzuwirken – auch, als wir ihn gewarnt haben, dass er nun eine strafrechtliche Grenze überschreiten würde.“ Zuvor hätte der Mann schon auf eine Abmahnung gedrängt, obwohl er „erstaunlicherweise, wusste, dass dies im Strafenkatalog gar nicht vorgesehen ist“.