Schwerer Unfall in Alpbach: Vierjährige überschlug sich beim Fahrradfahren

Alpbach – Ein vierjähriges Mädchen musste am Mittwoch nach einem Fahrradsturz in Alpbach in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Laut Polizei fuhr das Kind gegen 17.30 Uhr auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Inneralpbach sowie dem Vorplatz eines Wohnhauses mit einem Kinderfahrrad. Das Mädchen trug einen Helm, beaufsichtigt wurde es von der Mutter.