Kopf schlug auf Asphalt auf
Schwerer Unfall in Alpbach: Vierjährige überschlug sich beim Fahrradfahren
Alpbach – Ein vierjähriges Mädchen musste am Mittwoch nach einem Fahrradsturz in Alpbach in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Laut Polizei fuhr das Kind gegen 17.30 Uhr auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Inneralpbach sowie dem Vorplatz eines Wohnhauses mit einem Kinderfahrrad. Das Mädchen trug einen Helm, beaufsichtigt wurde es von der Mutter.
Die Vierjährige verlor die Kontrolle über das Rad, stürzte und überschlug sich. Sie schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Sie war nach dem Sturz bei Bewusstsein, zog sich aber Verletzungen zu. (TT.com)