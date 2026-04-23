Preissprünge von 1000 Prozent: Vitalpinum braucht neue Strategie bei Heilpflanzen

Der Schau- und Erlebnisgarten Vitalpinum ist Teil der „Ersten Tiroler Latschenölbrennerei der Brüder Unterweger“ in Assling. Heuer baut das Unternehmen die Pflanzen für Kosmetik und ätherische Öle selbst an. Aus Kostengründen: Allein für Arnikablüten stiegen die Kilopreise zuletzt von 40 auf 400 Euro.