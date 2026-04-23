Gestrandeter Buckelwal liegt noch in der Bucht: Rettungsteam will auf Lastkahn setzen

Die private Initiative zur Rettung des vor der Ostsee-Insel Poel liegenden Buckelwals hat eine neue technische Variante im Blick. Wie ein Mitglied der Initiative mitteilte, soll das zwölf Tonnen schwere Tier nun mit einer sogenannten Barge transportiert werden.

Dabei handelt es sich um einen etwa 15 Meter breiten, absenkbaren Lastkahn, der nicht selbstständig fährt, sondern von Schleppern gezogen wird. Die Barge sei auf dem Weg aus dem Hamburger Raum, hieß es weiter. Wann genau sie eintreffe, sei nicht klar. Geplant sei zuvor noch ein Stopp in einer Werft in Wismar. Die Anfahrt brauche Zeit, da die Barge nur mit einer Geschwindigkeit von fünf Knoten, etwa neun Kilometern in der Stunde, unterwegs sei und durch den Nord-Ostsee-Kanal müsse, hieß es von der Initiative.

Auch Rinne soll gebaggert werden

Der Chef des von der Initiative beauftragten Baggerunternehmens, Fred Babbel, kündigte an, dass vom jetzigen Liegeplatz des Wals eine 110 Meter lange, zehn Meter breite und zwei Meter tiefe Rinne zum Fahrwasser freigebaggert werden soll: „Das müssten wir in gut zwei Tagen schaffen.“ Ein weiterer Bagger, der bei der Strandung vor Timmendorfer Strand im Einsatz war, solle „heute oder morgen früh“ eintreffen. Details, wann und wie das Tier durch die Rinne gelangen soll, nannte Babbel nicht, sagte aber: „Wir können ihn freilassen oder auf anderem Weg transportieren.“ Das weitere Vorgehen nach dem Baggern der Rinne sei noch in der Abstimmung. Donnerstagfrüh waren wieder Helfer beim Wal, der noch immer in der freigespülten Kuhle am Ende der Kirchsee liegt.

Seitdem der Meeressäuger vor Poel liegt, gibt es viel Trubel und Lärm um das geschwächte Wildtier und es lässt sich nur erahnen, wie viel Stress und Angst es durchlebt. „Wie unsere Forschung zeigt, können sich die Folgen für genau die Tiere, die wir schützen wollen, verschlechtern, wenn wissenschaftliche Empfehlungen zugunsten der öffentlichen Meinung außer Acht gelassen werden“, schreibt Karen Stockin von der Massey University in Neuseeland im Wissenschaftsmedium The Conversation.

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Wahre Fürsorge bedeute im Wildtierschutz manchmal auch die schmerzhafte Entscheidung zur Zurückhaltung, wenn die Wissenschaft keine Hoffnung auf Genesung sieht. „Große, charismatische Tiere wie Wale rufen starke emotionale Reaktionen hervor“, erklärte Stockin. „Sie sind intelligent, ausdrucksstark und wirken sichtlich hilflos, wenn sie gestrandet sind.“ Für viele Menschen erscheine es moralisch inakzeptabel, nicht einzugreifen, wobei Untätigkeit oft als Vernachlässigung empfunden werde.

Die Wal-Expertin Frances Gulland sagte dem Spiegel, es sei sehr schwierig, das Verhalten von Walen gezielt zu beeinflussen. „Wir können nicht mit ihnen kommunizieren, wir können sie nicht durch Handauflegen beruhigen.“