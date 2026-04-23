Austria-Sportdirektor im Interview
Kirchler, Wacker, Salzburg und Fans: „Über ein nettes Plakat würde ich mich freuen“
Von 0:2 auf 3:2 - in der letzten Bundesliga-Runde am 26. Mai 2013 war Roli Kirchler neben Doppeltorschütze Julius Perstaller beim „Wunder von Wolfsberg“ noch gefeierter Wacker-Held.
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Tirols Ex-Internationaler Roli Kirchler sah der WSG Tirol beim 0:0 in Altach auf die Beine. Der Sportdirektor von Austria Salzburg blickt auch auf die brisanten Zweitliga-Duelle gegen den FC Wacker Innsbruck voraus.