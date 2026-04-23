Älteres Ehepaar mit Messer angegriffen: 17-Jähriger mit schockierendem Geständnis

Der Tatverdächtige suchte das Haus und das ältere Ehepaar gezielt aus, weil er wenig Gegenwehr erwartete. In einer Vernehmung gab er Mordlust als Motiv an.

St. Peter am Ottersbach – Nach der Messerattacke auf ein älteres Ehepaar in der Nacht auf Mittwoch in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) liegen nun die Ergebnisse der ersten Einvernahmen vor. Der festgenommene 17-Jährige zeigte sich laut Polizei umfassend geständig und gab an, aus Mordlust gehandelt zu haben.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark ergaben, war der Jugendliche bei der Tatausführung mit einem Messer und einem Hammer bewaffnet. Den Hammer habe er dazu verwendet, ein Fenster des Einfamilienhauses einzuschlagen, um sich so Zutritt in das Innere zu verschaffen. Wenig später traf er auf das Paar.

17-Jähriger stellt sich selbst

Der 17-Jährige ging auf die beiden Pensionisten mit einem Messer los und fügte seinen Opfern schwerste Verletzungen zu. Die 80-jährige Frau konnte selbst den Notruf wählen. Für ihren 84-jährigen Ehemann kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch im Haus seinen schweren Verletzungen.

Unmittelbar nach der Tat wählte der 17-Jährige selbst den Polizei-Notruf und gab an, der gesuchte Verdächtige zu sein. Kurz darauf wurde er von Polizisten in seiner Wohnung festgenommen.

Ehepaar nicht gekannt

In seiner Einvernahme gab der junge Mann an, das Ehepaar nicht gekannt zu haben. Er habe das Haus jedoch gezielt ausgesucht, da er aufgrund der Optik des Gebäudes davon ausgegangen sei, dass dort ältere Personen wohnen würden. „Von diesen habe er sich bei seinem Angriff weniger Gegenwehr erhofft“, berichtet die Polizei. Als Tatmotiv nannte der 17-Jährige Mordlust.

Das mutmaßliche Tatmesser konnte von den Ermittlern direkt am Tatort sichergestellt werden. Den Hammer dürfte der Verdächtige auf dem Weg nach Hause weggeworfen haben. Die Suche danach sowie weitere Ermittlungen zum Tathergang dauern an. (TT.com)