Auftakt zu neuer Ära: Das Mädchen von Agunt bekommt eine zweite Heimat

Am 1. Mai wird das Museum von Aguntum, Tirols einziger Römerstadt, offiziell in den Kreis der Tiroler Landesmuseen aufgenommen. Mit der Ausstellung „GERECHT“, die bis März in Innsbruck zu sehen war, setzen die zwei neuen Partner ein Zeichen der Verbundenheit. Eröffnung in Aguntum ist am 30. April.