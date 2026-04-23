Museen verschmelzen

Auftakt zu neuer Ära: Das Mädchen von Agunt bekommt eine zweite Heimat

Die Kuratorinnen Jutta Profanter (l.) und Lisa Noggler mit Leo Gomig und dem „Mädchen von Agunt“, einem Wahrzeichen von Aguntum.
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Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Am 1. Mai wird das Museum von Aguntum, Tirols einziger Römerstadt, offiziell in den Kreis der Tiroler Landesmuseen aufgenommen. Mit der Ausstellung „GERECHT“, die bis März in Innsbruck zu sehen war, setzen die zwei neuen Partner ein Zeichen der Verbundenheit. Eröffnung in Aguntum ist am 30. April.

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