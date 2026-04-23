Räumung am 5. Juni
64 WörglerInnen bald ohne Wohnung: „Stadt muss Verantwortung wahrnehmen“
Ein leerstehender Teil des Wörgler Seniorenheims wird von den Grünen als mögliche Übergangslösung ins Spiel gebracht.
© Aigner/Hrdina
Weil illegal umgebaut wurde, müssen alle Wohnungen eines Wohnhauses bis 5. Juni geräumt werden. 64 Personen sind akut von Wohnungslosigkeit bedroht. Die Opposition macht Vorschläge für mögliche Übergangslösungen – etwa im Altersheim oder in Objekten der Tiroler Soziale Dienste.