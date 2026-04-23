Räumung am 5. Juni

64 WörglerInnen bald ohne Wohnung: „Stadt muss Verantwortung wahrnehmen“

Ein leerstehender Teil des Wörgler Seniorenheims wird von den Grünen als mögliche Übergangslösung ins Spiel gebracht.
© Aigner/Hrdina
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Weil illegal umgebaut wurde, müssen alle Wohnungen eines Wohnhauses bis 5. Juni geräumt werden. 64 Personen sind akut von Wohnungslosigkeit bedroht. Die Opposition macht Vorschläge für mögliche Übergangslösungen – etwa im Altersheim oder in Objekten der Tiroler Soziale Dienste.

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