Seid ihr Tirol-Experten? Meldet euch jetzt zum TT-Pub-Quiz in Hall an!

Wo liegt die größte Altstadt Tirols? Innsbruck? Rattenberg? Nein, in Hall. Und genau dort, am Eingang der Altstadt, im Kulturlabor Stromboli, werden am 5. Mai ähnlich knifflige Fragen über Tirol zu beantworten sein – beim ersten Pub Quiz der Tiroler Tageszeitung. Wir haben viele Fragen zusammengestellt, die euer Wissen über Land und Leute auf die Probe stellen.

Alle Infos Wann: 5. Mai 2026, Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr Wo: Kulturlabor Stromboli, Hall in Tirol Anreise: Vom Bahnhof Hall kommt man in zehn Gehminuten zum Stromboli, wer mit dem Auto anreist, kann in einer der zwei Altstadt-Garagen parken. Dauer: Voraussichtliches Ende vom Quiz mit Gewinnübergabe zwischen 22.30 und 23 Uhr, Stromboli geöffnet bis 24 Uhr. Wie kann man sich anmelden? Bitte melde dein Team oder dich einzeln über das unten stehende Formular verbindlich bis 30. April an, der Eintritt ist frei. Jedes angemeldete Team soll zwischen 3 und 5 Personen umfassen, kleinere Teams werden vor Ort mit weiteren TeilnehmerInnen „aufgefüllt“ oder einzelne SpielerInnen „zusammengespannt“.

Auch ein Team mit RedakteurInnen der Tiroler Tageszeitung wird im Stromboli antreten – und ihr könnt beweisen, dass ihr mindestens genauso viel, wenn nicht mehr, über Tirol wisst als jene, die täglich darüber berichten. Herausforderung angenommen?

Ob als eingespieltes Team oder einzeln – bei uns ist jeder und jede willkommen und es gibt auch etwas zu gewinnen.

Hier könnt ihr euch anmelden: