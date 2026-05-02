Seid ihr Tirol-Experten? Meldet euch noch zum TT-Pub-Quiz in Hall an!

Wo liegt die größte Altstadt Tirols? Innsbruck? Rattenberg? Nein, in Hall. Und genau dort, am Eingang der Altstadt, im Kulturlabor Stromboli, werden am 5. Mai ähnlich knifflige Fragen über Tirol zu beantworten sein – beim ersten Pub-Quiz der Tiroler Tageszeitung. Wir haben viele Fragen zusammengestellt, die euer Wissen über Land und Leute auf die Probe stellen.