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Seid ihr Tirol-Experten? Meldet euch noch zum TT-Pub-Quiz in Hall an!

Wer woas denn sowas? Zum Beispiel wo die größte Altstadt Tirols liegt.
© Axel Springer

Wo liegt die größte Altstadt Tirols? Innsbruck? Rattenberg? Nein, in Hall. Und genau dort, am Eingang der Altstadt, im Kulturlabor Stromboli, werden am 5. Mai ähnlich knifflige Fragen über Tirol zu beantworten sein – beim ersten Pub-Quiz der Tiroler Tageszeitung. Wir haben viele Fragen zusammengestellt, die euer Wissen über Land und Leute auf die Probe stellen.

Hier könnt ihr euch anmelden:

Auch ein Team mit RedakteurInnen der Tiroler Tageszeitung wird im Stromboli antreten – und ihr könnt beweisen, dass ihr mindestens genauso viel, wenn nicht mehr, über Tirol wisst als jene, die täglich darüber berichten. Herausforderung angenommen?

Ob als eingespieltes Team oder einzeln – bei uns ist jeder und jede willkommen.

Alle Infos

Wann: 5. Mai 2026, Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr

Wo: Kulturlabor Stromboli, Hall in Tirol

Anreise: Vom Bahnhof Hall kommt man in zehn Gehminuten zum Stromboli, wer mit dem Auto anreist, kann in einer der zwei Altstadt-Garagen parken.

Dauer: Voraussichtliches Ende vom Quiz mit Gewinnübergabe zwischen 22.30 und 23 Uhr, Stromboli geöffnet bis 24 Uhr.

Wie kann man sich anmelden? Bitte melde dein Team oder dich einzeln über das unten stehende Formular bis 4. Mai 12 Uhr an, der Eintritt ist frei. Jedes angemeldete Team soll zwischen 3 und 5 Personen umfassen, kleinere Teams werden vor Ort mit weiteren TeilnehmerInnen „aufgefüllt“ oder einzelne SpielerInnen „zusammengespannt“.

Das Stromboli findet man am nordwestlichen Eingang der Haller Altstadt. Der Bahnhof ist zehn Minuten zu Fuß entfernt, Parkmöglichkeiten stehen in den zwei Altstadtgaragen zur Verfügung.
© Domanig

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

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Alexandra Plank

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