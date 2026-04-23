Liebes-Geheimnis gelüftet: Olympiasiegerin Brignone präsentiert Mann an ihrer Seite

Es war die Ski-Sensation bei den Olympischen Spielen in Cortina. Federica Brignone, die sich im April 2025 bei einem Sturz bei den nationalen Meisterschaften schwer am linken Knie verletzte, gewann kurz nach ihrem Comeback zwei Mal Gold (Super-G und RTL).

Neben den sportlichen Leistungen gab es rund um Brignone in Cortina ein Tuschel-Thema: ihr Liebesleben. Zu ihrem Privatleben äußerte sich die 35-Jährige kaum. Umso mehr sorgte ein Mann für Aufsehen, der bei den Rennen im Ziel gemeinsam mit Brignones Familie mitfieberte. Kommentar gab es vom Ski-Star während den Olympischen Spielen dazu keinen.