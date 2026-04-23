Rauf auf den Berg: Diese Hütten und Almen haben in Tirol schon geöffnet

Der April macht was er will – und aktuell will er vor allem frühlingshaft warmes und strahlend sonniges Wetter. Darüber freuen sich auch Tirols Hüttenwirtinnen und -wirte. Viele haben schon aufgesperrt oder öffnen demnächst. Eine Übersicht für alle neun Bezirke.

Innsbruck – Die Temperaturen steigen und somit auch die Lust, Zeit draußen zu verbringen. Nun ist also die perfekte Gelegenheit, um die Bergschuhe zu schnüren und die erste Wanderung zu unternehmen. Wir haben eine Übersicht zusammengstellt über die bereits geöffneten Hütten und jene, die in den nächsten Tagen und Wochen öffnen.