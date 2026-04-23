Lienz: Benefizkonzert für SOS-Kinderdorf in der Pfarre zur Heiligen Familie

In Lienz findet am Freitagabend ein besonderes Benefizkonzert statt. Unter dem Motto "Unsere Stimme für DIE KINDER" wurde die Veranstaltung vollständig von Jugendlichen geplant und organisiert. Die Erlöse kommen dem SOS-Kinderdorf Nußdorf-Debant zugute.

Lienz – Die Initiative entstand aus einem wichtigen Impuls. "Was können denn die Kinder dafür, dass so manches schiefläuft?", fragte Diakon Michael Brugger. Diese Frage inspirierte die jungen Organisatoren zu ihrem Engagement.

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm. Verschiedene Ensembles und Solisten treten auf. Dazu gehören die Gruppen "harp&harmony", "Young Spirits" und "zwoaseitig". Auch Musiker Andi Jank beteiligt sich. Pater Martin Bichler, Dekan Franz Troyer und Diakon Michael Brugger unterstützen das Programm.

© Pfarre Heilige Familie

Sämtliche Spenden des Abends fließen direkt in konkrete Hilfsprojekte. Das SOS-Kinderdorf Nußdorf-Debant finanziert damit Nachhilfestunden und therapeutische Maßnahmen. Auch ein gemeinsames Grillfest für die Kinder und Jugendlichen wird ermöglicht.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Pfarrkirche zur Heiligen Familie. Im Anschluss lädt die Pfarre zu einer Agape ein.

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