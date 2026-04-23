„Tirol kann Mode“: Influencerin Mirja Klein über Trends, Must-Haves und den eigenen Stil
Mirja Klein hat ihren Stil gefunden – und teilt ihn in sozialen Medien mit der ganzen Welt. Bis dahin war es eine „wilde Reise“, erzählt die Außerfernerin im „Gut zu wissen“-Podcast. Außerdem verrät sie, wie sich ihr Leben und ihr Gefühl für Mode verändert haben, welche Stücke in jeden gut sortierten Kleiderschrank gehören und was sie niemals tragen würde.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie man seinen eigenen Stil findet
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Zur Person
Mirja Klein hat mit ihren Modefotos in den vergangenen Jahren eine große Reichweite erlangt: 224.000 Menschen folgen der Influencerin aus Reutte auf Instagram. Auch in der Vogue war die 47-jährige zweifache Mutter schon abgebildet.
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