„Tirol kann Mode“: Influencerin Mirja Klein über Trends, Must-Haves und den eigenen Stil

Mirja Klein hat ihren Stil gefunden – und teilt ihn in sozialen Medien mit der ganzen Welt. Bis dahin war es eine „wilde Reise“, erzählt die Außerfernerin im „Gut zu wissen“-Podcast. Außerdem verrät sie, wie sich ihr Leben und ihr Gefühl für Mode verändert haben, welche Stücke in jeden gut sortierten Kleiderschrank gehören und was sie niemals tragen würde.