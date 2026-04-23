Florianifeier der FF Wenns: Zwei Kameraden zu Ehrenmitgliedern ernannt

Die Freiwillige Feuerwehr Wenns feierte kürzlich ihre Florianifeier. Dabei wurden OBI Otto Raich und HLM Walter Hammerle zu Ehrenmitgliedern ernannt. Rund 125 Mitglieder nahmen an der Feier teil. Im Mehrzwecksaal standen Ehrungen, Beförderungen und Angelobungen im Fokus.

Wenns – Die Ernennung von OBI Otto Raich und HLM Walter Hammerle bildete einen Höhepunkt. Beide Kameraden prägten die FF Wenns über Jahrzehnte entscheidend mit. Ihre Urkunden nahmen sie persönlich entgegen.

Der Feier ging eine Messe mit Pfarrer Maximilian voraus. Anschließend zog die Musikkapelle Wenns mit den Florianijüngern ein. Diese Tradition betont die Verbundenheit zum Schutzpatron.

Neben den Ehrenmitgliedschaften gab es zahlreiche weitere Auszeichnungen. Zehn Überstellungen und Angelobungen fanden statt. Rosa Hairer und Theresa Gundolf wurden zu Oberfeuerwehrfrauen befördert. Sandro Pixner und Tobias Donner stiegen zu Hauptfeuerwehrmännern auf. Dominik Siller ist nun Oberlöschmeister, Daniel Weber Oberbrandmeister.