Beatrice Egli, Radieschenfest und Rollenspiele in Innsbruck: Das ist los in Tirol

Noch keine Pläne für das Wochenende? Das wird sich hoffentlich schnell ändern. Denn es herrscht wieder die Qual der Wahl: Soll es Indie-Pop von Buntspecht in Imst sein, Schlager-Party mit Beatrice Egli im Schnee oder doch lieber das traditionelle Radieschenfest in Hall? Wem nach Pen & Paper ist, der kann wiederum bei der InnCon vorbeischauen. Daneben gibt es beim Petutschnig Hons viel zu lachen. Und die Lange Nacht der Forschung lädt alle Wissbegierigen ein.

📅 FREITAG (24. April)

Buntspecht in Imst

Am Freitag regiert in Imst die Indie-Musik, wenn die Wiener-Gruppe Buntspecht auftritt. Mit dabei hat das laut Selbstdefinition „Indie-Kammerpop-Kollektiv“ sein aktuelles Album „Konstrukt 5“. Beginn auf der Stadtbühne ist um 20 Uhr. Tickets gibt es HIER.

Musikalisch vielfarbig: Buntspecht laden nach Imst ein. © Buntspecht

Leeta in Lienz

Noch einmal Indie aus Wien, dieses Mal in Lienz. Im Mukl 9900 in Lienz ist am Freitag die vierköpfige Band Leeta zu Gast. Ab 20.30 Uhr präsentiert die 2023 gegründete Band ihren Sound, der Songwriting-Elemente der 70er-Jahre mit dem rauen Charme der frühen 90er-Gitarrenmusik verbindet. Leeta, die oft als Mischung aus Indie-Rock und „Vienna Pop“ mit Fleetwood Mac-Einflüssen beschrieben wird, verspricht einen Abend voller mitreißender Melodien. Der Eintritt ist noch dazu umsonst.

Beatbox-Workshop in Hall

Freitagnachmittag lädt Beatbox-Champion Samuel Plieger Kinder ab acht Jahren dazu ein, in die Welt der Stimmakrobatik einzutauchen. Ab 14 Uhr lernen die jungen TeilnehmerInnen, wie sie aus dem Bauch heraus faszinierende Sounds und Beats produzieren können. Mehr dazu HIER.

Am Beat(boxen): Wer diese Kunst erlernen will, hat am Freitag ab 14 Uhr die Möglichkeit dazu. © Rita Falk

Gummimamba in Schwaz

Am Freitag lädt der Verein Jazzkaffee Schwaz zu einem besonderen Konzertabend in die Galerie Unterlechner ein. Ab 20 Uhr ist das Trio Gummimamba um den Tiroler Gitarristen Philipp Ossanna zu Gast und präsentiert zeitgenössischen Jazz. Der Eintritt zu diesem Konzerterlebnis erfolgt auf Basis freiwilliger Spenden. Mehr dazu HIER.

Lange Nacht der Forschung

Ob Stationen, Führungen, Workshops, Vorträge, Live-Präsentationen oder Experimente zum Zuschauen, Mitmachen und Staunen: Bei der Langen Nacht der Forschung heißt es: Forschung hautnah vor Ort erleben. An zahlreichen Orten in Innsbruck, Hall in Tirol, Obermieming, Kufstein und Osttirol können spannende Projekte bestaunt werden. Um 17 Uhr geht es los, mehr dazu HIER.

So kommt ihr gut durch die Nacht Wann: Freitag, 24. April, 17 bis 23 Uhr Wo: österreichweit an 550 Ausstellungsorten mit über 2500 Angeboten Eintritt frei! In Innsbruck und Hall gibt es Shuttlebusse der Innsbrucker Verkehrsbetriebe, die auf drei Strecken gratis von Standort zu Standort fahren. Tirol-Programm: https://langenachtderforschung.at/bundesland/7 Rückfragen: Isolde Meyer, +43 512 507 32047, isolde.meyer@uibk.ac.at Shuttlebus & Öffis Gratis-Shuttlebusse bringen die BesucherInnen der Langen Nacht der Forschung zum Sammlungs- und Forschungszentrum.

Poetry-Slam in Innsbruck

Am Freitag ist es in der Bäckerei in Innsbruck wieder so weit: Ab 19 Uhr wird geslammt, was das Zeug hält. Nur selbstverfasste Texte müssen ohne Hilfsmittel in maximal sechs Minuten über die Bühne gebracht werden. Gehostet wird die Sause von Martin Fritz. Mehr dazu HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (24. bis 26. April)

Innsbruck International

Das ganze Wochenende bis zum darauffolgenden Sonntag findet erneut das alle zwei Jahre stattfindende Kunstfestival Innsbruck International statt. Ausgehend vom Festivalzentrum am Marktplatz finden in der ganzen Stadt Performances, Konzerte, Gespräche und Workshops statt. Zur Eröffnung am Freitag gibt es eine Spoken Words Performance von Yasmo. Am Samstag und Sonntag steht unter anderem eine Performance von Christian Falsnaes und ein Konzert von Fennesz auf dem Plan. Das ganze Programm gibt es HIER.

Inniges in Innsbruck: Beim Innsbruck International steht wieder einiges auf dem Programm. © Christian Falsnaes

📅 SAMSTAG (25. April)

Beatrice Egli in Ischgl/Samnaun

Am Samstag verwandelt die Schweizer Schlagerkönigin Beatrice Egli die Alp Trida im Skigebiet Ischgl/Samnaun in eine Open-Air-Bühne. Ab 13 Uhr sorgt der Schlagerstar im Rahmen der „Spring Blanc“ mit ihren großen Hits für gute Laune. Der Zugang zum Konzert erfolgt mit einem gültigen Skipass für das Skigebiet Ischgl/Samnaun, der gleichzeitig als Eintrittskarte dient. Mehr dazu HIER.

Ein Schlagerstern ganz hoch oben: Am Samstag lädt Beatrice Egli zum Konzert auf über 1800 Metern ein. © IMAGO/STAR-MEDIA

InnCon in Innsbruck

Der RIut-Verein organisiert am Samstag ein ganztägiges Event rund um das Thema Pen & Paper. Auf dem umfangreichen Programm stehen viele Möglichkeiten, in das Hobby einzutauchen und sich mit anderen Rollenspiel-Begeisterten auszutauschen. Mehr dazu HIER.

Klare Rollen(spiel)verteilung: Bei der Pen & Paper Convention InnCon werden in Innsbruck die Spitzen Stifte ausgepackt. © Tanja Weitlich

KufTrail UAM 2026

Laufbegeisterte aufgepasst! Am Samstag verwandelt der KufTrail UAM Trailrun Kufstein erneut in eine Laufarena für alle Sportbegeisterten und Naturfreunde. Ab 11 Uhr werden die Startnummern ausgegeben, bevor um 13 Uhr der 7-km-Lauf und um 13.15 Uhr der 14-km-Lauf starten. Neben der sportlichen Herausforderung kann man sich zudem auf ein Rahmenprogramm mit DJ, Foodtruck, Side Events und einer After-Race-Party ab 19 Uhr im Pure freuen. Mehr dazu und Anmeldemöglichkeiten HIER.

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Prima Facie in Innsbruck

Am Samstag bringt das Treibhaus Suzie Millers preisgekrönten und weltweit gefeierten Monolog über die Strafanwältin Tessa, die erkennen muss, dass die weibliche Erfahrung sexueller Gewalt nicht in das männlich geprägte Justizsystem passt, auf die Bühne. Beginn ist um 21 Uhr, Karten gibt es HIER.

Haller Radieschenfest

Am Samstag steht die rote Knolle ganz im Mittelpunkt. Denn am letzten Samstag im April steht in der Haller Altstadt traditionell alles unter dem Zeichen des unkomplizierten, knackigen Frühlingsgemüses. Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem farbenfrohen Umzug mit Musikkapelle und geschmückten Radieschen-Wägen. Im Anschluss erwartet die BesucherInnen bis 16 Uhr ein Fest für die ganze Familie mit kulinarischen Schmankerln wie Radieschen-Burger, einem abwechslungsreichen Kinderprogramm und einem riesigen Radieschenbrot für den guten Zweck. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Musikkapelle Thaur und am Nachmittag die „Blechpatrioten“. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Radieschen von oben sehen: In Hall wird am Samstag fest gefeiert. © Buchner

Flurreinigung in Rum

Am Samstag findet in Rum die jährliche Flurreinigung statt, zu der die Gemeinde alle EinwohnerInnen herzlich einlädt. Um 14 Uhr treffen sich die freiwilligen HelferInnen am Gemeindeamt/FoRum sowie beim Wirtschaftshof, um gemeinsam ein Zeichen für eine saubere Umwelt zu setzen. Ob Jung oder Alt, jede helfende Hand ist willkommen. Mehr dazu HIER.

Lienz tanzt

Am Samstag ab 21 Uhr wird ganz Lienz zur Partyszene. An zwölf verschiedenen Orten sorgen jeweils unterschiedliche Musik-Acts für eine gute Stimmung und dafür, dass jeder das Tanzbein schwingt. Mit nur einem Ticket kann man von Location zu Location hoppen und auch noch die Afterparty mitnehmen. HIER kann man noch mehr erfahren.

Petutschnig Hons in Pettnau

Am Samstag verwandelt sich der Kultursaal Pettnau in das Epizentrum des bäuerlichen Kabaretts. Petutschnig Hons, der wohl beliebteste und bekannteste Landwirt Österreichs, präsentiert ab 19.30 Uhr sein neues Soloprogramm „Hons im Glück“. Mit gewohnt scharfem Witz und musikalischem Schmäh nimmt der Kultbauer aus Schlatzing die Tücken des modernen Landlebens aufs Korn. Karten gibt es HIER.

Hons schön lustig: In Pettnau regiert am Samstag der komödiantische Furchenadel. © IMAGO/Roland Mühlanger

Mama braucht Musik in Innsbruck

Die Idee hinter „Mama braucht Musik“ ist einfach. Hochkarätige Musik um eine Uhrzeit, an der Mütter – und auch alle anderen Personen – einfach besser Zeit haben. Dieses Mal zu Gast in der Bäckerei sind die Singer-Songwriterin Violetta Paosini und die Multiinstrumentalistin Judith Lisa. Beginn ist um 15 Uhr. Mehr dazu HIER.

Absam Rockt

Am Samstag steht das KIWI Absam ganz im Zeichen des guten Zwecks. Unter dem Motto „Absam Rockt“ stellen sich zahlreiche Tiroler MusikerInnen, darunter Manu Nox, Ingo Kempf und Anna Hangl, in den Dienst der guten Sache, um den Sozialfonds der Gemeinde Absam zu unterstützen. Ab 20 Uhr geht der energiegeladene Rockabend über die Bühne.

Magnet Animals in Kufstein

Musikalisch wird es auch in der Kufsteiner Kulturfabrik. Die US-amerikanische All-Star-Band „Magnet Animals“ – bestehend aus Musikern bekannter Projekte wie Abraxas und A Love Electric – präsentiert ab 20 Uhr einen Mix aus Rock, Rap, Funk und jeder Menge Improvisation. Mehr dazu HIER.

3. Wildschönauer Frühjahrssingen

Nach einem Jahr Pause kehrt das traditionelle Frühjahrssingen in die Wildschönau zurück: Ab 20 Uhr findet die dritte Ausgabe von „Fåhr ma mitn Winter o“ im Bergbauernmuseum z’Bach statt. Das Programm verspricht eine Mischung aus regionalen und überregionalen Volksmusikgruppen, darunter die „Zoigal“, der Familiendreigesang Grander und die Gramartmusig. Die junge Harfenistin Nina Hölzl und das Gesangstrio Dreispitz vertreten die Wildschönau. Durch den Abend führt Moderator Joch Weißbacher. Mehr dazu HIER.

🎸 Tiroler Bands im Fokus Von Neuerscheinungen bis zu Konzert-Terminen: Jeden Monatsanfang liefern wir einen Blick auf die Tiroler Musikszene. Zu den heimischen Musik-Highlights im April geht's HIER.

📅 SONNTAG (26. April)

Reckless Roses in Wörgl

Am Sonntag ab 20 Uhr können Rock-Fans im Komma Wörgl eine Zeitreise in die Ära von Guns N’ Roses erleben. Die europäische Tribute-Band Reckless Roses lässt die legendären Songs und den rebellischen Sound von Axl Rose und Slash wieder aufleben. Das Publikum erwartet eine mitreißende Bühnenshow voller Leidenschaft und purer Live-Energie mit allen großen Hits wie „Sweet Child o’Mine“ und „Paradise City“. Mehr dazu HIER.

Georgiritt in Ebbs

Pferde, Segen und ein Hoffest stehen am Sonntag in Ebbs auf dem Plan, wenn erneut der Georgiritt ansteht. Um 10.45 Uhr treffen sich ReiterInnen und FahrerInnen und ihre Pferde am Parkplatz „Hallo du“, um gegen 11.30 Uhr gemeinsam zum „Schlossbauern“ zu ziehen. Nach einem Wortgottesdienst mit Pferdesegnung und der Segnung von Kleintieren wird die Veranstaltung bei einem gemütlichen Hoffest ihren Ausklang finden. Der Eintritt ist frei. Mehr dazu HIER. (TT.com)