Frau in polnischer Bergregion von Bär attackiert und getötet
Warschau – Bei einem Bärenangriff in Polen ist eine Frau tödlich verletzt worden. Die 58-Jährige sei am Donnerstag in der bergigen Umgebung des Dorfes Plonna im Südosten des Landes von einem Bären attackiert worden, erklärte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr unter Berufung auf den Notruf des Sohnes der Frau. Rettungskräfte hätten nach ihrer Ankunft nur noch den Tod der schwer verwundeten Frau feststellen können.
In Polen leben laut offiziellen Daten aus dem Jahr 2024 rund 100 Braunbären. In der Bergregion von Bieszczady, in der sich der jüngste Angriff ereignete, leben rund 80 davon. Sie erreichen ein Alter von durchschnittlich 50 Jahren und wiegen rund 300 Kilogramm. Eher selten kommt es zu Angriffen auf Menschen. Der letzte tödliche Bärenangriff in Polen ereignete sich örtlichen Medien zufolge im Jahr 2014. (APA/AFP)