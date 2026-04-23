Frau in polnischer Bergregion von Bär attackiert und getötet

Warschau – Bei einem Bärenangriff in Polen ist eine Frau tödlich verletzt worden. Die 58-Jährige sei am Donnerstag in der bergigen Umgebung des Dorfes Plonna im Südosten des Landes von einem Bären attackiert worden, erklärte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr unter Berufung auf den Notruf des Sohnes der Frau. Rettungskräfte hätten nach ihrer Ankunft nur noch den Tod der schwer verwundeten Frau feststellen können.