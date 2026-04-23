Fahrradfahrerin stieß in Sölden mit einer Kehrmaschine zusammen

Eine 69-jährige Frau ist Donnerstagnachmittag in Sölden mit einer Kehrmaschine zusammengestoßen verletzt worden. Die Frau war laut Polizei gegen 14.30 Uhr talwärts auf der Möslestraße gefahren und dabei mit der Kehrmaschine kollidiert, die gerade von einem Betriebsgelände kam. Der 20-jährige Lenker war eigenen Angaben zufolge mit der Kehrmaschine im Schritttempo unterwegs gewesen.