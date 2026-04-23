Bis Ende 2026: Ingrid Thurnher zur neuen ORF-Generaldirektorin gewählt

Mit 31 von 35 Stimmen wurde Ingrid Thurnher am Donnerstag zur ORF-Generaldirektorin gewählt. Sie wird bis Ende 2026 das Amt übernehmen.

Wien – Ingrid Thurnher ist am Donnerstag zur neuen ORF-Generaldirektorin bis Ende 2026 gewählt worden. Sie kam mit 31 der 35 Stimmen im ORF-Stiftungsrat auf eine große Mehrheit und war die einzige Person unter den elf Bewerbern, die zu einem Hearing eingeladen war.

Sie galt als Favoritin, hatte man sie doch bereits im März nach dem Rücktritt von Roland Weißmann mit der interimistischen Führung der ORF-Geschäfte betraut. Nun lenkt Thurnher den ORF für weitere acht Monate.

Bewerbung offen

Thurnher war schon vor ihrer Wahl eine der bekanntesten Persönlichkeiten des öffentlich-rechtlichen Medienhauses. Die 63-jährige gebürtige Vorarlbergerin ließ in ihrer 40-jährigen Karriere kaum eine Station im ORF aus. Ihr Weg führte sie von der Innenpolitikredaktion im Radio über Moderationen in der „ZiB“, „ZiB2“ sowie „Im Zentrum“ bis zur Chefredakteurin bei ORF III und schließlich zur Radiodirektorin.

Vor über einem Monat übernahm sie die interimistische Führung der ORF-Geschäfte. Die Ausschreibung für die eigentliche nächste fünfjährige ORF-Generaldirektorenperiode ab 2027 erfolgt in rund einer Woche. Ob sich Thurnher bewirbt, ist offen.