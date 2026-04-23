Vier Verletzte bei Unfall in Imst: Autos stießen frontal zusammen

Bei einem Autounfall in Imst sind Donnerstagfrüh vier Insassen verletzt worden. Ein 78-Jähriger fuhr gegen 9 Uhr mit seinem Auto auf der Josef-Koch-Straße, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das von einem 68-jährigen Mann gelenkt wurde. Die beiden Lenker sowie deren Beifahrerinnen wurden bei der Kollision unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)