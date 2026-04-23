Menschen in Not zuhören
Der hohe Preis der Stille: Warum sich Suizide gerade im Frühjahr häufen
Der Psychiater Eberhard Deisenhammer rät, dass das Umfeld von Gefährdeten ihnen zuhören und lebensbejahende Perspektiven eröffnen soll, ohne diese unter Druck zu setzen.
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Steht der Frühling vor der Tür, beginnt die Saison der Suizide. Nicht in den „dunklen Monaten“ ist die Zahl der Selbsttötungen am höchsten, sondern dann, wenn die Sonne wieder ihre Kraft entfaltet. Eberhard Deisenhammer von der Medizinischen Universität Innsbruck erklärt, woran das liegt, wo Gefährdete Hilfe erhalten und was Angehörige tun können.