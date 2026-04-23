Neue Gesundheitsmodelle
Reform oder Reförmchen? Was sich im Gesundheitssystem bald ändern könnte
Operation Gesundheitssystem. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung verhandeln aktuell einige Umstrukturierungen. Basis für eine Weiterentwicklung sind Vorschläge und Modelloptionen einer ExpertenInnenkommission.
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Denkbare Modelle für Neuerungen und Umstrukturierungen im Gesundheitsbereich sollen bis zum Sommer am Tisch liegen. Worum es jetzt in den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern geht und was kommen könnte.