Lkw-Lenker verlor Bewusstsein: 62-Jähriger bei Unfall auf Brennerautobahn verletzt

Ein medizinischer Notfall hat am Donnerstagnachmittag auf der Brennerautobahn zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein Lkw-Lenker verlor das Bewusstsein und krachte gegen die Mittelleitwand.

Matrei am Brenner – Ein 62-jähriger Serbe lenkte am Donnerstag gegen 17 Uhr einen Lkw auf der Brennerautobahn (A13) von Italien kommend in Richtung Innsbruck. Auf Höhe des Straßenkilometers 13,4 verlor der Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein und prallte mit dem Schwerfahrzeug gegen die Mittelleitwand.

Der Lkw schrammte rund 100 Meter entlang der Leitschiene und kam schließlich auf der Überholspur zum Stillstand. Durch den Anprall wurden Teile auf die Gegenfahrbahn geschleudert und beschädigten die Windschutzscheibe eines Autos, das von einem 26-jährigen Deutschen in südliche Richtung gelenkt wurde. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Der 62-Jährige wurde von der Rettung aus dem Führerhaus geborgen und nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.