Arbeitsunfall in Stans: 36-Jähriger zog sich tiefe Schnittverletzung in Oberschenkel zu

Bei Arbeiten an einem Anhänger hat sich ein Mechaniker am Donnerstagnachmittag in Stans schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich um 14.30 Uhr in einer Transportfirma. Ein 36-jähriger Österreicher zog sich dabei bei Arbeiten mit einem Winkelschleifgerät eine rund zehn Zentimeter lange, tiefe Schnittwunde am linken Oberschenkel zu.