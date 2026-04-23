Mit Winkelschleifgerät
Arbeitsunfall in Stans: 36-Jähriger zog sich tiefe Schnittverletzung in Oberschenkel zu
Bei Arbeiten an einem Anhänger hat sich ein Mechaniker am Donnerstagnachmittag in Stans schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich um 14.30 Uhr in einer Transportfirma. Ein 36-jähriger Österreicher zog sich dabei bei Arbeiten mit einem Winkelschleifgerät eine rund zehn Zentimeter lange, tiefe Schnittwunde am linken Oberschenkel zu.
Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Im Einsatz standen ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Tirol sowie eine Streife der Polizeiinspektion Schwaz. (TT.com)