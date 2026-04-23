Brand in Breitenbacher Bauernhaus: Ehepaar mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht

Ein Feuer in einem bäuerlichen Anwesen in Breitenbach am Inn hat am Donnerstagnachmittag einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr musste am Donnerstag gegen 13.55 Uhr zu einem Brand in einem Bauernhaus in Breitenbach am Inn ausrücken. Eine 78-jährige Frau hatte aufgrund von Brandgeruch Nachschau gehalten. Als sie die Tür zum Wäscheraum öffnete, schlugen ihr bereits dichter Rauch und Flammen entgegen.

Die Freiwillige Feuerwehr Breitenbach konnte den Brand mit rund 30 Einsatzkräften rasch unter Kontrolle bringen und gegen 15 Uhr „Brand aus“ geben.

Die Frau sowie ihr ebenfalls anwesender 81-jähriger Ehemann wurden nach der Erstversorgung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.