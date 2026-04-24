EU-Gipfel am zweiten Tag mit arabischen Staaten

Im Mittelpunkt des zweiten Tages des informellen EU-Gipfels in Zypern steht das nächste mehrjährige EU-Budget; im Anschluss treffen die EU-Staats- und Regierungschefs noch mit fünf Amtskollegen aus der Region (Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten sowie Golfstaaten) zusammen. Im Zentrum der Gespräche wird der Iran-Krieg stehen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt aus privaten Gründen nicht teil. Er wird vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz vertreten.

Das nächste mehrjährige EU-Budget 2028-2034 wird gerade verhandelt. Derzeit ist man aber noch in der Anfangsphase und es werden die großen Linien abgesteckt; über konkrete Zahlen dürfte erst ab dem Sommer gefeilscht werden. Erste Zahlen sollen beim Gipfel im Juni präsentiert werden. Österreich hat bereits mehrmals seinen Unmut mit der von der EU-Kommission geplanten Steigerung des Finanzrahmens (MFR) auf zwei Billionen Euro ausgedrückt, und ist in Zeiten klammer Staatshaushalte nicht allein. Im November ist ein eigener EU-Gipfel dazu geplant.