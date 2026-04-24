Haltestelle ist da, Bus nicht: Firma Loacker fordert zugesagten Werksverkehr ein

Seit 2024 bemüht sich der Waffelproduzent Loacker in Heinfels um einen Bus, mit dem Schichtarbeitende frühmorgens und spätabends zur Arbeit und zurück können. Haltestelle und Fahrplantafel gibt es schon. Laut Verkehrsverbund Tirol (VVT) scheiterte es bisher an der Finanzierung.