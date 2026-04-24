Finanzierung fehlt
Haltestelle ist da, Bus nicht: Firma Loacker fordert zugesagten Werksverkehr ein
Die Haltestelle liegt nur wenige Minuten zu Fuß vom Waffelhersteller Loacker entfernt. Sie wäre ideal für die Beschäftigten, doch noch verkehrt kein Bus.
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Seit 2024 bemüht sich der Waffelproduzent Loacker in Heinfels um einen Bus, mit dem Schichtarbeitende frühmorgens und spätabends zur Arbeit und zurück können. Haltestelle und Fahrplantafel gibt es schon. Laut Verkehrsverbund Tirol (VVT) scheiterte es bisher an der Finanzierung.