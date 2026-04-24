Fahrerflucht in Innsbruck: E-Rollstuhlfahrer bei Kollision mit Radfahrer schwer verletzt

Innsbruck – Bei einem Unfall mit Fahrerflucht ist am Donnerstagabend in Innsbruck ein 68-jähriger E-Rollstuhlfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg der Prinz-Eugen-Straße in Richtung Westen unterwegs, als er in der Unterführung „Sillpromenade“ von einem entgegenkommenden Radfahrer gestreift wurde. Der 68-Jährige erlitt dabei einen Fußbruch.

Der unbekannte Lenker eines schwarzen Mountainbikes kümmerte sich nicht um den Verletzten und flüchtete von der Unfallstelle. Zuvor hatten andere, unbeteiligte Radfahrer noch geholfen, sein Fahrrad zu befreien, das sich im E-Rollstuhl verhakt hatte.