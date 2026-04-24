Feierliche Eröffnung

Alles unter einem Dach: Samariterbund ist stolz auf neuen Stützpunkt in Innsbruck

Die Geschäftsführer Gerald Fitz und Gerhard Czappek, hier mit Dienststellenleiter Sebastian Alexander (v. l.), strahlten bei der Eröffnung mit der kräftigen Frühjahrssonne um die Wette.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Mit einem prominent besetzten Festakt wurde die neue Innsbrucker Dienstelle des Samariterbundes am Donnerstag feierlich eröffnet. Der neue, zentral gelegene Stützpunkt bündelt alle Angebote der Samariter im Rettungs- und Sozialbereich – und fügt sich in einen regelrechten „Blaulichtbezirk“ ein.

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