Alles unter einem Dach: Samariterbund ist stolz auf neuen Stützpunkt in Innsbruck

Mit einem prominent besetzten Festakt wurde die neue Innsbrucker Dienstelle des Samariterbundes am Donnerstag feierlich eröffnet. Der neue, zentral gelegene Stützpunkt bündelt alle Angebote der Samariter im Rettungs- und Sozialbereich – und fügt sich in einen regelrechten „Blaulichtbezirk“ ein.