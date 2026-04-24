Kitzbüheler Ski Club und ÖSV trauern um Hahnenkamm-Schöpfer Poley

Der Jurist widmete sein Leben außerhalb seines Berufs dem Skisport. Unter anderem war er beim ÖSV als Vorstandsvorsitzender im Austria Ski Pool 50 Jahre lang eine tragende Säule. Auch im Internationalen Skiverband (FIS) arbeitete Poley jahrzehntelang als Vorsitzender des Regelkomitees und Technischer Delegierter.

Die Hahnenkammrennen in ihrer heutigen Form wären ohne das Wirken des ehemaligen K.S.C.-Präsidenten ebenfalls nicht denkbar. „Von 1973 bis 2000 war er der Vorsitzende des Organisationskomitees. In diesem Zeitraum gelang es ihm, gemeinsam mit seinen Weggefährten im K.S.C., die Rennen auf ein neues Niveau zu heben. Seinem Engagement sind die internationalen Kontakte zu verdanken, seinem Verhandlungsgeschick die TV- und Vermarktungsverträge, seiner Durchsetzungskraft die Schaffung zeitgemäßer Organisationsstrukturen“, schrieb der ÖSV in seinem Nachruf auf den ehemaligen Vize-Präsidenten des Tiroler Skiverbands.