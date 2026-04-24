Zwischen Ötztal und Bludenz: Komplett-Sperre der Arlbergbahn am Wochenende

Aufgrund von Erhaltungsarbeiten muss die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Ötztal und Bludenz komplett gesperrt werden. Die Sperre beginnt Samstagfrüh und endet am Sonntagnachmittag. Zur Überbrückung stellen die ÖBB einen Schienenersatzverkehr mit Bussen bereit.

Aufgrund von notwendigen Erhaltungsarbeiten wird die weitgehend eingleisige Arlbergstrecke am kommenden Wochenende zwischen den Bahnhöfen Ötztal und Bludenz komplett gesperrt. Wie die ÖBB in einer Aussendung am Montag mitteilen, beginnt die Sperre am Samstag, 25. April, um 8.30 Uhr und endet am Sonntag, 26. April, um 16 Uhr.

Schienenersatzverkehr mit Bussen

Während der Sperre wird der Personenverkehr mittels Schienenersatzverkehr mit Bussen abgewickelt. Die Ersatzbusse sind so geplant, dass Anschlüsse bei normalen Straßenverhältnissen erreicht werden.

Trotzdem sollten Fahrgäste mehr Reisezeit einplanen und sich vor Fahrtantritt über aktuelle Verbindungen informieren, so die Empfehlung der ÖBB.

Schienenersatzverkehr Fernverkehr: Schienenersatzverkehr zwischen den Bahnhöfen Ötztal und Bludenz bzw. Sargans und retour. In Sargans besteht Anschluss nach/von Zürich. Für die Tagesrandzüge RJX168 und RJX161 fährt ein Schienenersatzverkehrsbus im Abschnitt Ötztal-Zürich. Nachtreisezüge (NJ/EN) werden großräumig umgeleitet. Nah- und Regionalverkehr: Zwischen Ötztal und Landeck-Zams werden ebenfalls Ersatzbusse eingesetzt