Servus Sommer: Die AREA 47 läutet die Action-Saison 2026 ein
Warum in die Ferne schweifen, wenn das ultimative Abenteuer direkt vor der Haustüre liegt? Mit einer spektakulären Weltpremiere im Klippenspringen, exklusiven Tech-Gadgets für Gäste und massiv ausgebauten Gastro- und Nightlife-Aktivitäten setzt die AREA 47 im Jahr 2026 erneut Maßstäbe im Tiroler Freizeitangebot.
Alltag aus, Adrenalin an: Wenn auf 9,5 Hektar Fläche die XXL-Rutschen, der 27 Meter hohe Hochseilgarten und die Wakeboard-Anlage gleichzeitig in Betrieb gehen, ist der Sommer in Tirol offiziell eröffnet. Der 1. Mai markiert den Startschuss einer actionreichen Saison. Bereits am 2. Mai wird es beim legendären „Raft Battle“ in der Imster Schlucht ernst, wenn sich die Teams im Wildwasser nichts schenken.
Weltklasse-Premiere im Cliff Diving
Ein absolutes Highlight, das es in dieser Form in Tirol noch nie zu sehen gab, lockt im Juli: Die NLT Cliff Diving World Tour macht erstmals Station in der AREA 47. Vom 16. bis 18. Juli verwandelt sich die Water AREA in eine Arena der Superlative. Internationale Top-AthletInnen stürzen sich aus 27 Metern Höhe ins kühle Nass. Ein Event aus Präzision, Mut und purer Ästhetik. Für die Zuschauer:innen bedeutet das: Weltklasse-Sport zum Greifen nah, den man sonst nur von den Klippen in Mexiko oder den Azoren kennt.
Club 47: Wo der Spaß nach Sonnenuntergang beginnt
Dass die AREA 47 weit mehr ist als ein reiner Sportpark, beweist der CLUB 47. Er ist das schlagende Herz des nächtlichen Entertainments im Oberland. Endet die Action in der Water AREA, geht es hier erst richtig los. Etwa bei der legendären Karaoke Night, die jeden Donnerstag ab 21:30 Uhr die Bühne freigibt. Ergänzt wird das Programm durch regelmäßige DJ-Nights und Motto-Partys, die den Club zur ersten Adresse für alle machen, die Beats, gute Drinks und unvergessliche Nächte unter Gleichgesinnten suchen.
📽️ Video | Der Club 47
Genuss aus der Region & After-Work in der Water AREA
Wer den Tag perfekt starten will, steuert das Lakeside Restaurant an zum „All-you-can-eat“-Frühstück. Ob Krafttanken für den Hochseilgarten oder gemütlicher Auftakt in den Familientag – für € 19,50 (Kids € 12,50) bleiben keine Wünsche offen. Pro-Tipp für TirolerInnen: Mit dem Kombi-Ticket (Frühstück + Water AREA Eintritt) ab € 50,50 wird der Ausflug zum unschlagbaren Tagesurlaub.
Für weitere kulinarische Stärkung sorgt die neu konzipierte KITCHEN 47. Hier trifft Weltküche auf Tiroler Bodenständigkeit. Mit regionalen Zutaten aus dem Ötztal entstehen kreative Bowls, herzhafte Burger und vegetarische Highlights. Besonders die Midweek Specials (Taco-Dienstag, Schnitzel-Mittwoch, Burger-Donnerstag) lohnen einen spontanen Besuch auch unter der Woche.
Ideal für alle, die nach der Arbeit oder Schule noch eine Abkühlung brauchen, ist das Konzept SUNSET 47. An regelmäßigen Terminen wird die Water AREA zwischen 17:00 und 21:00 Uhr zur entspannten Sundowner-Zone bei freiem Eintritt! Bei chilligen Beats lässt sich der Sommertag gechillt im Wasser oder an der Bar ausklingen.
Hightech fürs Abenteuer
Ob Rafting, Canyoning, Wakeboarden, Biken oder Klettern: Die Auswahl an geführten Abenteuern inmitten der Tiroler Berglandschaft ist auch diesen Sommer wieder riesig. Wer seine persönlichen Outdoor-Momente professionell festhalten will, profitiert von der neuen Exklusiv-Kooperation mit Insta360. Alle Touren- und Übernachtungsgäste können die neuesten Action-Cams kostenlos ausleihen.
Events 2026
- 1. Mai: Saisonstart & Opening Partys
- 2. Mai: Raft Battle (Imster Schlucht)
- 15.–16. Mai: Wake Opening
- 12. Juni: Blob the Boss
- 4. Juli: Jahre Stiegl Extreme Blobbing
- 16.–18. Juli: TOP-HIGHLIGHT: NLT Cliff Diving World Tour
- 17. Juli: European Outdoor Film Tour (EOFT)
- 29. August: Freestyle Highdiving Competition
- 19. September: Tyrolean Wakeboard Masters
- 10. Oktober: The Last Run (Season Closing)
TIPPS FÜR TIROLERINNEN:
- SUNSET 47 – Swim & Party in der Water AREA als der coolste Feierabend Tirols (Eintritt frei).
- CLUB 47 – Drinks & Beats (Karaoke Night: Jeden Donnerstag ab 21:30 Uhr; Events: Wechselnde DJs & legendäre Partys)
- Action-Cam Test: Neueste Insta360 Modelle kostenlos für Tourengäste zum Testen.
- Ermäßigungen für Raiffeisen-Club-Mitglieder auf Tages- und Saisonkarten in der Water AREA sowie auf ausgewählte Outdoor-Aktivitäten; Rabatt für TT-Club-Mitglieder in der Water AREA.
Alle Infos: www.area47.at