Servus Sommer: Die AREA 47 läutet die Action-Saison 2026 ein

Warum in die Ferne schweifen, wenn das ultimative Abenteuer direkt vor der Haustüre liegt? Mit einer spektakulären Weltpremiere im Klippenspringen, exklusiven Tech-Gadgets für Gäste und massiv ausgebauten Gastro- und Nightlife-Aktivitäten setzt die AREA 47 im Jahr 2026 erneut Maßstäbe im Tiroler Freizeitangebot.

Alltag aus, Adrenalin an: Wenn auf 9,5 Hektar Fläche die XXL-Rutschen, der 27 Meter hohe Hochseilgarten und die Wakeboard-Anlage gleichzeitig in Betrieb gehen, ist der Sommer in Tirol offiziell eröffnet. Der 1. Mai markiert den Startschuss einer actionreichen Saison. Bereits am 2. Mai wird es beim legendären „Raft Battle“ in der Imster Schlucht ernst, wenn sich die Teams im Wildwasser nichts schenken.

Weltklasse-Cliff-Diving im Juli in der AREA 47. © J. Haines

Weltklasse-Premiere im Cliff Diving

Ein absolutes Highlight, das es in dieser Form in Tirol noch nie zu sehen gab, lockt im Juli: Die NLT Cliff Diving World Tour macht erstmals Station in der AREA 47. Vom 16. bis 18. Juli verwandelt sich die Water AREA in eine Arena der Superlative. Internationale Top-AthletInnen stürzen sich aus 27 Metern Höhe ins kühle Nass. Ein Event aus Präzision, Mut und purer Ästhetik. Für die Zuschauer:innen bedeutet das: Weltklasse-Sport zum Greifen nah, den man sonst nur von den Klippen in Mexiko oder den Azoren kennt.

Blobbing ist ein Riesenspaß. © Sam Strauss

Club 47: Wo der Spaß nach Sonnenuntergang beginnt

Dass die AREA 47 weit mehr ist als ein reiner Sportpark, beweist der CLUB 47. Er ist das schlagende Herz des nächtlichen Entertainments im Oberland. Endet die Action in der Water AREA, geht es hier erst richtig los. Etwa bei der legendären Karaoke Night, die jeden Donnerstag ab 21:30 Uhr die Bühne freigibt. Ergänzt wird das Programm durch regelmäßige DJ-Nights und Motto-Partys, die den Club zur ersten Adresse für alle machen, die Beats, gute Drinks und unvergessliche Nächte unter Gleichgesinnten suchen.

📽️ Video | Der Club 47

Im Club 47 wird die Nacht zum Tag. © Michael Leiter

Genuss aus der Region & After-Work in der Water AREA

Wer den Tag perfekt starten will, steuert das Lakeside Restaurant an zum „All-you-can-eat“-Frühstück. Ob Krafttanken für den Hochseilgarten oder gemütlicher Auftakt in den Familientag – für € 19,50 (Kids € 12,50) bleiben keine Wünsche offen. Pro-Tipp für TirolerInnen: Mit dem Kombi-Ticket (Frühstück + Water AREA Eintritt) ab € 50,50 wird der Ausflug zum unschlagbaren Tagesurlaub.

„All-you-can-eat“-Frühstück im Lakeside Restaurant. © N. Lang

Für weitere kulinarische Stärkung sorgt die neu konzipierte KITCHEN 47. Hier trifft Weltküche auf Tiroler Bodenständigkeit. Mit regionalen Zutaten aus dem Ötztal entstehen kreative Bowls, herzhafte Burger und vegetarische Highlights. Besonders die Midweek Specials (Taco-Dienstag, Schnitzel-Mittwoch, Burger-Donnerstag) lohnen einen spontanen Besuch auch unter der Woche.

Kulinarisch hat die AREA 47 viel zu bieten. © AREA 47

Ideal für alle, die nach der Arbeit oder Schule noch eine Abkühlung brauchen, ist das Konzept SUNSET 47. An regelmäßigen Terminen wird die Water AREA zwischen 17:00 und 21:00 Uhr zur entspannten Sundowner-Zone bei freiem Eintritt! Bei chilligen Beats lässt sich der Sommertag gechillt im Wasser oder an der Bar ausklingen.

Unvergessliche Momente kann man mit der Action-Cam festhalten. © J. Prat

Hightech fürs Abenteuer

Ob Rafting, Canyoning, Wakeboarden, Biken oder Klettern: Die Auswahl an geführten Abenteuern inmitten der Tiroler Berglandschaft ist auch diesen Sommer wieder riesig. Wer seine persönlichen Outdoor-Momente professionell festhalten will, profitiert von der neuen Exklusiv-Kooperation mit Insta360. Alle Touren- und Übernachtungsgäste können die neuesten Action-Cams kostenlos ausleihen.