Haiming: Jenny Zoller zeigt „Zehn Jahre in Farbe“

Die Haiminger Künstlerin Jenny Zoller eröffnete kürzlich im Gemeindegebäude ihre neue Ausstellung „Zehn Jahre in Farbe“. Zahlreiche Besucher erlebten einen stimmungsvollen Abend mit Kunst, Musik und Begegnungen, der Zollers kreatives Schaffen würdigte.

Haiming – Kulturvereins-Obfrau Eva Perstaller begrüßte die Gäste. Sie hob die künstlerische Entwicklung der Haiminger Künstlerin hervor. Bürgermeisterin Michaela Ofner betonte die Bedeutung lokaler Kunstförderung. Sie würdigte auch die Zusammenarbeit von Gemeinde und Vereinen, die solche Veranstaltungen ermöglichen.

Starpianist Robert Sölkner sorgte für den musikalischen Rahmen. Sein virtuoses Spiel begeisterte das Publikum und verlieh der Vernissage eine besondere Atmosphäre.

Jenny Zoller, Jahrgang 1957, präsentiert in der Schau 20 Exponate. Diese stehen unter dem Motto „Zehn Jahre in Farbe“. Ihre Acrylbilder zeigen Ausdruckskraft und Dynamik. Sie erzählen vom Entstehen, Verwerfen und Neubeginn kreativer Prozesse. Kräftige Farben und spannende Kompositionen spiegeln dies wider.