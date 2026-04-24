Die Stadt neu entdecken: Geführter Spaziergang zeigt die schönsten Seiten von Imst

Heute Freitag, den 24. April, bietet sich um 17 Uhr in Imst eine besondere Gelegenheit, die Stadt neu zu entdecken. Architekt und Leerstandsexperte Werner Burtscher lädt alle Neugierigen zu einem einstündigen Spaziergang ein. Startpunkt für diese Erkundungstour ist am Lainplatzl, Kramergasse 2.

Unter dem Motto „Das schöne Imst“ führt Werner Burtscher Interessierte durch die Gassen und zu den Besonderheiten der Stadt. Die Führung ist speziell darauf ausgelegt, den Teilnehmern neue Perspektiven zu eröffnen. Sie erhalten Einblicke in die Geschichte und Gegenwart von Imst.

Der Spaziergang dauert etwa eine Stunde. Er beginnt direkt am Treffpunkt in der Kramergasse 2. Dies ermöglicht einen bequemen Startpunkt für alle Teilnehmer. Es ist eine gute Möglichkeit, die Stadt einmal anders kennenzulernen. Dieser geführte Spaziergang richtet sich an alle, die Imst abseits der bekannten Pfade erkunden möchten.