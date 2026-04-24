Wohnhausräumung in Wörgl: Das sagt die Arbeiterkammer zu den Rechten der MieterInnen

Wer für die illegalen Umbauten in einem Wörgler Wohnhaus verantwortlich ist, die nun zur Räumung aller Wohnungen führen, ist unbekannt. Fest steht: Die MieterInnen sind es jedenfalls nicht. Welche Rechte sie haben, erklärt der Leiter der Wohn- und Mietrechtsabteilung der Arbeiterkammer, Markus Kröll.