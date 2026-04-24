Illegaler Umbau

Wohnhausräumung in Wörgl: Das sagt die Arbeiterkammer zu den Rechten der MieterInnen

In Zusammenhang mit der Wohnungsräumung stellen sich auch zahlreiche rechtliche Fragen für die Betroffenen.
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Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Wer für die illegalen Umbauten in einem Wörgler Wohnhaus verantwortlich ist, die nun zur Räumung aller Wohnungen führen, ist unbekannt. Fest steht: Die MieterInnen sind es jedenfalls nicht. Welche Rechte sie haben, erklärt der Leiter der Wohn- und Mietrechtsabteilung der Arbeiterkammer, Markus Kröll.

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