Exhibitionist belästigte Frauen in Zug: Festnahme am Münchner Hauptbahnhof

Bereits Anfang Februar kam es in einer Regionalbahn in Richtung Tegernsee zu mehreren exhibitionistischen Handlungen. Dank Videoaufzeichnungen und einer aufmerksamen Beamtin konnte der Tatverdächtige identifiziert werden.

München – Ein 28-jähriger Mann soll am 7. Februar in einer Regionalbahn von München in Richtung Tegernsee eine 53-jährige Frau sexuell belästigt haben. Der Spanier wurde Wochen später von einer Bundespolizistin wiedererkannt und festgenommen. Die deutschen Ermittler suchen nun nach zwei weiteren, bislang unbekannten Frauen, die ebenfalls von dem Mann belästigt worden sein sollen.

Wie die Bundespolizei mitteilte, stieg der Mann damals gegen 15.40 Uhr am Münchner Hauptbahnhof in den Zug. Noch vor der Abfahrt soll er vor einer Reisenden aus Niederbayern sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Die 53-Jährige erstattete zwei Tage später Anzeige. Mithilfe von Videoaufzeichnungen aus dem Zug und vom Bahnsteig konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden.

Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise

Am 21. März erkannte eine Bundespolizistin den 28-Jährigen im Rahmen einer Streife am Münchner Hauptbahnhof wieder. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der in München wohnhafte Mann seine Handlungen auch während der Zugfahrt fortgesetzt habe, hieß es in einer Aussendung.

Auf Höhe Holzkirchen soll er sich dabei an mindestens zwei weitere Frauen gerichtet haben. Der Mann verließ den Zug schließlich gegen 16.40 Uhr am Bahnhof Warngau.